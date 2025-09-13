Caminhão de Coca-Cola vira e carga é saqueada na BR-020 Fortaleza

O acidente atraiu a atenção de motoristas e moradores da região. Imagens feitas no local mostram dezenas de garrafas sendo carregadas. / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Caminhão carregado de refrigerantes tombou na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado, 13, na altura do posto Canindé. O acidente chamou atenção de motoristas que passavam pelo local e de moradores da região, que se aglomeraram em torno do veículo.

De acordo com relatos de testemunhas, parte da carga foi saqueada logo após o tombamento. Vídeos feitos por populares mostram dezenas de garrafas sendo retiradas do caminhão por pessoas que estavam no entorno.

Caminhão de Coca-Cola tombado: saque da carga e presença policial O estudante Victor Marinho presenciou a cena e gravou imagens do saque. Ele contou que cerca de 20 pessoas estavam ao redor do caminhão. Segundo ele, viaturas foram vistas no local, mas o saque já havia começado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a situação do motorista.

O POVO entrou em contato com a PRF para obter mais atualizações sobre a ocorrência e aguarda retorno.