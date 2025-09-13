Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão de Coca-Cola vira e carga é saqueada na BR-020 Fortaleza

Acidente ocorreu próximo ao posto Canindé; PRF foi acionada e investiga as circunstâncias do tombamento e do saque da carga
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

Caminhão carregado de refrigerantes tombou na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado, 13, na altura do posto Canindé.

O acidente chamou atenção de motoristas que passavam pelo local e de moradores da região, que se aglomeraram em torno do veículo.

De acordo com relatos de testemunhas, parte da carga foi saqueada logo após o tombamento. Vídeos feitos por populares mostram dezenas de garrafas sendo retiradas do caminhão por pessoas que estavam no entorno.

Caminhão de Coca-Cola tombado: saque da carga e presença policial

O estudante Victor Marinho presenciou a cena e gravou imagens do saque. Ele contou que cerca de 20 pessoas estavam ao redor do caminhão. Segundo ele, viaturas foram vistas no local, mas o saque já havia começado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a situação do motorista.

O POVO entrou em contato com a PRF para obter mais atualizações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

A assessoria de imprensa da Coca-Cola também foi contatada por email na manhã deste sábado, 13. A matéria será atualizada quando houver resposta das fontes oficiais.

Saque configura crime

De acordo com o advogado Luis Glauber de Vasconcelos, o saque de carga em acidentes é crime de furto segundo o Art. 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão.

Caso os envolvidos sejam identificados, podem responder judicialmente. A PRF ainda não confirmou se conseguiu identificar os participantes da ação deste sábado.

