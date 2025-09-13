Caminhão de Coca-Cola vira e carga é saqueada na BR-020 Fortaleza

Caminhão de Coca-Cola tomba na BR-020 e carga é saqueada em CaucaiaAcidente ocorreu próximo ao posto Canindé; PRF foi acionada e investiga as circunstâncias do tombamento e do saque da carga
Caminhão carregado de refrigerantes tombou na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado, 13, na altura do posto Canindé.
O acidente chamou atenção de motoristas que passavam pelo local e de moradores da região, que se aglomeraram em torno do veículo.
De acordo com relatos de testemunhas, parte da carga foi saqueada logo após o tombamento. Vídeos feitos por populares mostram dezenas de garrafas sendo retiradas do caminhão por pessoas que estavam no entorno.
Caminhão de Coca-Cola tombado: saque da carga e presença policial
O estudante Victor Marinho presenciou a cena e gravou imagens do saque. Ele contou que cerca de 20 pessoas estavam ao redor do caminhão. Segundo ele, viaturas foram vistas no local, mas o saque já havia começado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a situação do motorista.
O POVO entrou em contato com a PRF para obter mais atualizações sobre a ocorrência e aguarda retorno.
A assessoria de imprensa da Coca-Cola também foi contatada por email na manhã deste sábado, 13. A matéria será atualizada quando houver resposta das fontes oficiais.
Saque configura crime
De acordo com o advogado Luis Glauber de Vasconcelos, o saque de carga em acidentes é crime de furto segundo o Art. 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão.
Caso os envolvidos sejam identificados, podem responder judicialmente. A PRF ainda não confirmou se conseguiu identificar os participantes da ação deste sábado.
