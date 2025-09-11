Fortaleza deve aderir a pacto internacional de alimentação urbana

Garantir alimentação escolar adequada para indígenas é desafio

Fortaleza vai ser palco, nos dias 18 e 19 deste mês, da 2ª Cúpula Global de Alimentação Escolar, o maior encontro internacional do gênero. Durante o evento, o prefeito Evandro Leitão (PT) deverá assinar a adesão ao Pacto de Milão, acordo internacional sobre políticas de alimentação urbana.

Informação foi divulgada pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, em entrevista ao O POVO. De acordo com a representante do órgão federal, a cúpula vai reunir ministros e líderes governamentais de diversos países, promovendo uma discussão sobre melhorias e expansão da alimentação escolar. A partir desse debate, cada país deve ter um melhor direcionamento e aumentar seu comprometimento quanto a garantia de refeições do tipo, obedecendo a contextos individuais de cada nação. "(Vamos) olhar para as boas práticas do mundo, quais são as principais redes, as principais inovações, o que de sustentabilidade está se falando (...) A gente tá colocando no centro da mesa (essa) discussão", diz.

Referência internacional em programas de alimentação escolar, o Brasil atende atualmente 47 milhões de estudantes por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). País está na organização da cúpula por meio do Ministério da Educação (MEC) e do FNDE, em parceria com o Secretariado da Coalizão de Alimentação Escolar, organizado pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP). Escolha por Fortaleza e assinatura de pacto internacional Criada em 2021, a coalizão tem o Brasil na sua copresidência, ao lado da França e da Finlândia, e busca garantir que até 2030 todas as crianças em idade escolar do mundo tenham acesso a refeições nutritivas nas escolas. Sua primeira cúpula global foi realizada em Paris, no ano de 2023. Conforme o FNDE, a escolha por Fortaleza como sede do evento "reforça o papel de liderança do Brasil e da região Nordeste no cenário internacional", acontecendo no momento em que o País "comemora sua saída do Mapa da Fome, resultado de políticas públicas consistentes de combate à insegurança alimentar".