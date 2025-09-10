Plantão Gramatical celebra 45 anos em Fortaleza; veja serviço

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plantão Gramatical celebra 45 anos de serviço gratuito em Fortaleza; veja como acessar

Com mais de 40 anos de atividade o serviço segue ofertando aula gratuita de Língua Portuguesa, para crianças e adultos na capital cearense
O Plantão Gramatical celebra em setembro 45 anos de oferecimento de aulas gratuitas de Língua Portuguesa em Fortaleza. Há mais de quatro décadas, o serviço possibilitou que gerações de fortalezenses aprendessem mais sobre o idioma Português.

Criado em setembro de 1980 pela extinta Fundação Educacional de Fortaleza (Funefor), o Plantão Gramatical oferta consultas mensais, tirando dúvidas sobre ortografia, morfologia, sintaxe, semântica e demais assuntos da Língua Portuguesa, com público diverso.

De crianças com tarefas escolares a universitários, concurseiros, advogados, professores, magistrados, jornalistas, escritores e profissionais das mais diversas áreas, que buscam auxílio no uso correto da língua portuguesa por meio do serviço.

O serviço continua sendo ofertado pela Prefeitura de Fortaleza de forma gratuita e acessível por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

A equipe do Plantão Gramatical atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e esclarece dúvidas quanto a fonética, semântica, crase, pontuação, conhecimentos gerais e outras regras do português.

Serviço

Plantão Gramatical

  • Onde: Imparh -Av. João Pessoa, 5609 – Damas
  • Quando: segunda a sexta-feira
  • Horário: 8h às 12h e 13h às 17h
  • Telefone: (85) 2018.0108

