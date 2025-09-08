Ação social leva atendimento médico gratuito para Messejana nesta terça-feira, 9

Ação social leva atendimento médico gratuito para Messejana nesta terça-feira, 9Ação promovida pela instituição Cruz da Vida oferecerá consultas em diversas especialidades no Seminário Seráfico
O bairro Messejana, em Fortaleza, receberá uma ação da instituição “Cruz da Vida”, com oferta de atendimento médico gratuito no Seminário Seráfico, nesta terça-feira, 9, das 9h às 12h.
Serão disponibilizados atendimentos em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia. Para ser atendido e utilizar os serviços, será necessário apresentar documento de identidade, como RG e CPF.
Quem tiver exames médicos anteriores pode levá-los.
“O objetivo é promover o cuidado da saúde, acolhendo o corpo e também as emoções das pessoas”, é o que explica Thamires Aragão, psicóloga e voluntária da Cruz da Vida.
Rui Figueiredo, coordenador da Cruz da Vida, destaca o impacto desse trabalho: “Todos os meses conseguimos atender cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade, com o apoio de aproximadamente 40 profissionais de saúde. É a solidariedade transformando vidas”, destacou.
O papel da Cruz da Vida
A Cruz da Vida é uma instituição católica que atua em diferentes frentes de solidariedade. Além das ações itinerantes em Fortaleza, a entidade mantém a Clínica São Padre Pio, em Limoeiro do Norte, que reúne mais de 30 profissionais voluntários de 18 especialidades médicas.
A iniciativa surgiu da percepção de que a população em situação de vulnerabilidade precisava de atendimento contínuo e humanizado.
Para garantir a continuidade e a expansão desse trabalho, a instituição mantém campanhas de arrecadação. Doações financeiras podem ser feitas pelo site Cruz da Vida, mas quem preferir também pode ajudar de outras formas: seja participando presencialmente nas ações, seja divulgando as campanhas ou mobilizando mais pessoas a contribuir.
Serviço
Data: 09/09, terça-feira
Horário: das 9h às 12h
Local: Seminário Seráfico (Av. Frei Cirilo, 4454 – Messejana)