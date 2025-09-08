Ação social leva atendimento médico gratuito para Messejana nesta terça-feira, 9

Ação promovida pela instituição Cruz da Vida oferecerá consultas em diversas especialidades no Seminário Seráfico

O bairro Messejana, em Fortaleza , receberá uma ação da instituição “Cruz da Vida”, com oferta de atendimento médico gratuit o no Seminário Seráfico, nesta terça-feira, 9, das 9h às 12h.

Serão disponibilizados atendimentos em Clínica Geral, Pediatria, Dermatologia, Reumatologia, Fisioterapia e Psicologia. Para ser atendido e utilizar os serviços, será necessário apresentar documento de identidade, como RG e CPF.

Quem tiver exames médicos anteriores pode levá-los.

“O objetivo é promover o cuidado da saúde, acolhendo o corpo e também as emoções das pessoas”, é o que explica Thamires Aragão, psicóloga e voluntária da Cruz da Vida.

Rui Figueiredo, coordenador da Cruz da Vida, destaca o impacto desse trabalho: “Todos os meses conseguimos atender cerca de 500 pessoas em situação de vulnerabilidade, com o apoio de aproximadamente 40 profissionais de saúde. É a solidariedade transformando vidas”, destacou.