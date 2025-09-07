7 de Setembro: militar é atropelado em desfile em Fortaleza

Momento em que militar da Marinha do Brasil é atingido por um militar do Exército durante desfile de 7 de setembro em Fortaleza / Crédito: Vídeo/Reprodução/Via WhatsApp O POVO

Durante o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil na manhã deste domingo, 7 de setembro, um militar da Marinha foi vítima de um atropelamento por um membro do Exército que fazia o balizamento da via na avenida Beira Mar, em Fortaleza. Nas imagens gravadas por uma mulher que assistia ao desfile, é possível ver que o militar segurava uma câmera quando foi atingido por uma moto.