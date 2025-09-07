7 de Setembro: militar é atropelado em desfile em Fortaleza

7 de Setembro: militar da Marinha é atropelado durante desfile em FortalezaA vítima do acidente foi conduzida à emergência hospitalar e está sob cuidados médicos e da família
Durante o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil na manhã deste domingo, 7 de setembro, um militar da Marinha foi vítima de um atropelamento por um membro do Exército que fazia o balizamento da via na avenida Beira Mar, em Fortaleza.
Nas imagens gravadas por uma mulher que assistia ao desfile, é possível ver que o militar segurava uma câmera quando foi atingido por uma moto.
7 de Setembro: veja vídeo do momento do acidente
“A Marinha do Brasil está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por familiares”, encerra o comunicado.
Desfile de 7 de setembro tem mais de 10 mil participantes em Fortaleza
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirma que mobilizou 200 agentes para atuar no isolamento da área e “reforça que nenhum veículo externo ao evento conseguiu ter acesso à avenida nesta manhã”.
Em nota, informou ainda que órgão não foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para nenhuma ocorrência.
Segundo a 10ª RM, mais de 10 mil pessoas participaram do desfile de 7 de Setembro em Fortaleza este ano. Entre militares, foram 6,4 mil participantes, sendo 3,3 mil do Exército.
Já os civis, que incluem estudantes de escolas públicas, particulares, cursos preparatórios, projetos e associações, somam 3,9 mil pessoas. (Colaborou Estela Felix)