7 de Setembro: militar é atropelado em desfile em Fortaleza

7 de Setembro: militar da Marinha é atropelado durante desfile em Fortaleza

A vítima do acidente foi conduzida à emergência hospitalar e está sob cuidados médicos e da família
Durante o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil na manhã deste domingo, 7 de setembro, um militar da Marinha foi vítima de um atropelamento por um membro do Exército que fazia o balizamento da via na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Nas imagens gravadas por uma mulher que assistia ao desfile, é possível ver que o militar segurava uma câmera quando foi atingido por uma moto.

7 de Setembro: veja vídeo do momento do acidente

Em nota enviada ao O POVO, a 10ª Região Militar (10ª RM), afirma que vai apurar as condições do ocorrido, informa que ele foi conduzido à emergência hospitalar e está sob cuidados médicos. Não houve mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

“A Marinha do Brasil está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por familiares”, encerra o comunicado.

Desfile de 7 de setembro tem mais de 10 mil participantes em Fortaleza

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirma que mobilizou 200 agentes para atuar no isolamento da área e “reforça que nenhum veículo externo ao evento conseguiu ter acesso à avenida nesta manhã”.

Em nota, informou ainda que órgão não foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para nenhuma ocorrência.

Segundo a 10ª RM, mais de 10 mil pessoas participaram do desfile de 7 de Setembro em Fortaleza este ano. Entre militares, foram 6,4 mil participantes, sendo 3,3 mil do Exército.

Já os civis, que incluem estudantes de escolas públicas, particulares, cursos preparatórios, projetos e associações, somam 3,9 mil pessoas. (Colaborou Estela Felix)

