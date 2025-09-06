7 de Setembro terá manifestações de direita e esquerda; veja onde

Em março deste ano, Praça Portugal recebeu manifestação pró-Bolsonaro pedindo a anistia do ex-presidente. No dia 7 de setembro, evento será de cunho religiosa e não político, dizem organizadores. / Crédito: AURÉLIO ALVES

No dia 7 de setembro, Fortaleza recebe o tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Realizado na avenida Beira-Mar, o evento reúne milhares de participantes todos os anos em celebração à data, que também é marcada por manifestações políticas de direita e de esquerda.

A seguir, veja os horários e onde acontecem as manifestações do dia 7 de setembro em Fortaleza: Marcha da Família Organizada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Marcha da Família está marcada para às 16 horas com saída na Praça Portugal, no bairro Aldeota, com trajeto até a avenida Beira-Mar. De cunho religioso, as falas serão restritas a padres e pastores que conduzirão orações em “defesa da liberdade e da vida”. Entre os nomes confirmados no evento estão o deputado estadual Carmelo Neto (PL); o senador Eduardo Girão (Novo); o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner; e a deputada federal Dayany Bittencourt (União). Apesar da presença dos políticos, a ex-secretária do Ministério da Saúde na gestão Bolsonaro, Mayra Pinheiro (PL), afirmou que não será uma manifestação de apoio ao presidente, mas um “ato de clamor pela nação”.

O quê: Marcha da Família

Quando: 7 de setembro de 2025

Horário: 16 horas

Concentração: Praça Portugal - Aldeota

Encerramento: avenida Beira-Mar - Praia de Iracema Grito dos Excluídos - 7 de Setembro do Povo As mobilizações de esquerda acontecerão em todo o País no dia 7 de setembro, unindo movimentos populares, centrais sindicais, partidos políticos e frentes de luta. As pautas são contra a anistia e a favor da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, pela taxação dos super-ricos e o fim da escala 6x1.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-09-2024: trigésimo Grito dos Excluídos e das Excluídas, vem sendo construído e fomentando diversas atividades, seminários, encontros e marchas em mutirão com saída da Praça dos Mártires. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal O lema deste ano é “7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro” e as mobilizações se unem ao Grito dos Excluídos, realizado anualmente por pastorais da Igreja Católica. Em Fortaleza, o evento está marcado para acontecer na Praia do Futuro a partir das 8 horas, na Praça da Paz Dom Hélder Câmara.