7 de Setembro terá manifestações de direita e esquerda; veja onde

7 de Setembro terá manifestações de direita e de esquerda; veja ondeAlém do desfile cívico, feriado da Independência é marcado por atos políticos de direita e de esquerda em Fortaleza. Saiba o horário e onde acontecem
No dia 7 de setembro, Fortaleza recebe o tradicional Desfile Cívico Militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.
Realizado na avenida Beira-Mar, o evento reúne milhares de participantes todos os anos em celebração à data, que também é marcada por manifestações políticas de direita e de esquerda.
A seguir, veja os horários e onde acontecem as manifestações do dia 7 de setembro em Fortaleza:
Marcha da Família
Organizada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Marcha da Família está marcada para às 16 horas com saída na Praça Portugal, no bairro Aldeota, com trajeto até a avenida Beira-Mar. De cunho religioso, as falas serão restritas a padres e pastores que conduzirão orações em “defesa da liberdade e da vida”.
Entre os nomes confirmados no evento estão o deputado estadual Carmelo Neto (PL); o senador Eduardo Girão (Novo); o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner; e a deputada federal Dayany Bittencourt (União).
Apesar da presença dos políticos, a ex-secretária do Ministério da Saúde na gestão Bolsonaro, Mayra Pinheiro (PL), afirmou que não será uma manifestação de apoio ao presidente, mas um “ato de clamor pela nação”.
O quê: Marcha da Família
Quando: 7 de setembro de 2025
Horário: 16 horas
Concentração: Praça Portugal - Aldeota
Encerramento: avenida Beira-Mar - Praia de Iracema
Grito dos Excluídos - 7 de Setembro do Povo
As mobilizações de esquerda acontecerão em todo o País no dia 7 de setembro, unindo movimentos populares, centrais sindicais, partidos políticos e frentes de luta.
As pautas são contra a anistia e a favor da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, pela taxação dos super-ricos e o fim da escala 6x1.
O lema deste ano é “7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro” e as mobilizações se unem ao Grito dos Excluídos, realizado anualmente por pastorais da Igreja Católica.
Em Fortaleza, o evento está marcado para acontecer na Praia do Futuro a partir das 8 horas, na Praça da Paz Dom Hélder Câmara.
O trajeto segue até a Comunidade Raízes da Praia, no bairro Vicente Pinzón, que está sendo ameaçada pelo projeto da usina de dessalinização em construção no local.
O quê: 31° Grito dos Excluídos
Quando: 7 de setembro de 2025
Horário: 8 horas
Concentração: Praça da Paz Dom Hélder Câmara - Praia do Futuro
Encerramento: Comunidade Raízes da Praia - Vicente Pinzón
7 de Setembro em Fortaleza: Movimentação Urbana e Transporte Público
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Etufor organizam uma operação especial que começa já na noite deste sábado, às 22h, com a proibição de estacionamento entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro.
Na manhã de domingo, a partir das 6 horas, seguem os bloqueios nas avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira-Mar e Abolição.
Duzentos agentes de trânsito estarão mobilizados para orientar o público até aproximadamente as 13 horas.
A Etufor disponibiliza 16 ônibus extras distribuídos entre os terminais Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). A tarifa será social durante todo o domingo: R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).
Linhas de ônibus próximas terão itinerários temporariamente alterados para facilitar o deslocamento e evitar congestionamentos.