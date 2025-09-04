Mulheres vítimas de violência terão direito a passagens gratuitas de ônibus

Imagem de apoio ilustrativo. Medida do TJCE em parceria com Sindiônibus ofertará 360 passagens gratuitas por mês / Crédito: Zé Vitor/TJCE

Mulheres vítimas de violência doméstica e que sejam atendidas nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar de Fortaleza, terão acesso a passagens de ônibus gratuitas. Serão disponibilizadas 360 passagens mensais. Medida é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado (Sindiônibus).

LEIA TAMBÉM | "Vozes que Inspiram" reforça importância do enfrentamento à violência contra mulher As mulheres beneficiadas serão selecionadas a partir do critério de vulnerabilidade e insuficiência financeira. Além das passagens, o Sindicato fornecerá equipamentos para viabilizar as recargas nos Juizados, sem repasse de recursos financeiros entre as instituições. A vigência do acordo é de dois anos, podendo ser renovada. Desembargadores comentam sobre nova iniciativa De acordo com o TJCE, com o benefício, será possível que as mulheres compareçam às audiências, acessem serviços de acolhimento, participem de programas de requalificação profissional e busquem novas oportunidades de emprego.

O número de passagens estimadas no convênio corresponde ao total de deslocamentos que poderão ser realizados durante o mês, mas não necessariamente ao número exato de mulheres beneficiadas. Ou seja, cada beneficiária poderá receber mais de uma passagem, conforme a necessidade de comparecimento a audiências, atendimentos psicossociais, grupos reflexivos ou outras atividades convocadas pelos Juizados da Mulher. LEIA MAIS: TJCE fará capacitação de síndicos para lidar com violência doméstica em condomínios no Ceará

“É mais uma conquista fundamental para uma parcela significativa da sociedade que precisa da nossa atenção”, destacou o desembargador e presidente do TJCE, Heráclito Vieira de Sousa Neto, em nota enviada à imprensa. Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e desembargadora do TJCE, Vanja Fontenele Pontes, afirmou que a iniciativa amplia um programa que antes era restrito ao 1º e 2º juizados. “A garantia do transporte permitirá que (as mulheres) retomem suas vidas de forma mais digna, ampliando oportunidades de emprego e de reconstrução pessoal”, adiciona.