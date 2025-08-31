Chacina do Curió: vítimas homenageadas enquanto sentença é decidida

Familiares de vítimas da Chacina do Curió realizam vigília durante o julgamento - que acontece no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza / Crédito: Julio Caesar/OPOVO

Os apoiadores às vítimas da Chacina do Curió prestaram uma homenagem durante a sessão deste domingo, 31, na entrada do Fórum Clóvis Beviláquia. O ato iniciou por volta das 11 horas reunindo cerca de 40 pessoas no sétimo dia do julgamento da quarta sessão do caso da Chacina do Curió.

Leia também | Chacina do Curió: júri entra em sessão secreta para votação da sentença Durante a movimentação, pessoas construíram um cartaz com tecidos e entoaram canções em homenagem aos 11 mortos no crime realizado em novembro de 2015. Placas com os nomes das vítimas também foram erguidas com rosas. O deputado estadual Renato Roseno (Psol) compareceu à vigília em apoio à causa. Vítimas da Chacina do Curió são homenageadas enquanto familiares e público aguardam sentença Crédito: Júlio Caesar/divulgação

Confira o vídeo da homenagem Chacina do Curió: relembre o crime A chacina aconteceu na noite do dia 11 e na madrugada de 12 de novembro de 2015. O crime teria sido motivado por uma vingança após o assassinato do PM Valtermberg Chaves Serpa, conforme denúncia do MPCE. O policial foi morto ao reagir a um assalto contra sua esposa no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, no mesmo dia. A morte repercutiu entre policiais militares, que se articularam para uma ação de retaliação. As investigações revelaram que, por meio de rádio, mensagens e ligações telefônicas, o grupo organizou uma operação com divisão de tarefas, buscando alvos considerados suspeitos ou desafetos pessoais. O documento de acusação afirma que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. Além disso, revela que, durante os ataques, viaturas da Polícia Militar próximas aos locais não prestaram socorro, mesmo com ligações da população.

Familiares de vítimas da Chacina do Curió realizam vigília durante o julgamento - que acontece no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza Crédito: Julio Caesar/OPOVO Algumas viaturas teriam passado ao lado dos corpos sem parar e ambulâncias chegaram aos locais antes da polícia, mas não conseguiram atuar por falta de segurança. As vítimas mortas durante o crime - que já completou dez anos - foram Alef Sousa Cavalcante, 17 anos; Antônio Alisson Inácio Cardoso, 17; Francisco Enildo Pereira Chagas, 41; Jandson Alexandre de Sousa, 19; Jardel Lima dos Santos, 17; José Gilvan Pinto Barbosa, 41; Marcelo da Silva Mendes, 17; Patrício João Pinho Leite, 16; Pedro Alcântara Barroso, 18; Renayson Girão da Silva, 17; e Valmir Ferreira da Conceição, 37.