Chacina do Curió: vítimas homenageadas enquanto sentença é decidida

Chacina do Curió: vítimas são homenageadas enquanto sentença é decididaVítimas da Chacina do Curió são homenageadas no sétimo dia do julgamento da quarta sessão do caso. O movimento foi organizado após vigília dos apoiadores na entrada do Fórum Clóvis Beviláquia
Os apoiadores às vítimas da Chacina do Curió prestaram uma homenagem durante a sessão deste domingo, 31, na entrada do Fórum Clóvis Beviláquia.
O ato iniciou por volta das 11 horas reunindo cerca de 40 pessoas no sétimo dia do julgamento da quarta sessão do caso da Chacina do Curió.
Durante a movimentação, pessoas construíram um cartaz com tecidos e entoaram canções em homenagem aos 11 mortos no crime realizado em novembro de 2015.
Placas com os nomes das vítimas também foram erguidas com rosas. O deputado estadual Renato Roseno (Psol) compareceu à vigília em apoio à causa.
Emocionadas, as mães fizeram uma fala sobre os parentes que viveram o luto após a perda dosjovens assassinados, além da esperança por justiça.
"As mães nunca buscaram por vingança, mas a justiça é indispensável", comenta Dona Silvia, mãe de um dos jovens sobreviventes.
Chacina do Curió: relembre o crime
A chacina aconteceu na noite do dia 11 e na madrugada de 12 de novembro de 2015. O crime teria sido motivado por uma vingança após o assassinato do PM Valtermberg Chaves Serpa, conforme denúncia do MPCE.
O policial foi morto ao reagir a um assalto contra sua esposa no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, no mesmo dia. A morte repercutiu entre policiais militares, que se articularam para uma ação de retaliação. As investigações revelaram que, por meio de rádio, mensagens e ligações telefônicas, o grupo organizou uma operação com divisão de tarefas, buscando alvos considerados suspeitos ou desafetos pessoais.
O documento de acusação afirma que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. Além disso, revela que, durante os ataques, viaturas da Polícia Militar próximas aos locais não prestaram socorro, mesmo com ligações da população.
Algumas viaturas teriam passado ao lado dos corpos sem parar e ambulâncias chegaram aos locais antes da polícia, mas não conseguiram atuar por falta de segurança.
As vítimas mortas durante o crime - que já completou dez anos - foram Alef Sousa Cavalcante, 17 anos; Antônio Alisson Inácio Cardoso, 17; Francisco Enildo Pereira Chagas, 41; Jandson Alexandre de Sousa, 19; Jardel Lima dos Santos, 17; José Gilvan Pinto Barbosa, 41; Marcelo da Silva Mendes, 17; Patrício João Pinho Leite, 16; Pedro Alcântara Barroso, 18; Renayson Girão da Silva, 17; e Valmir Ferreira da Conceição, 37.
