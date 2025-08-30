Incêndio é registrado em pastelaria em Fortaleza

Fogo consumiu estrutura por completo. Não houve registro de vítimas

Leia também: Concurso para Corpo de Bombeiros do Ceará é lançado com 50 vagas de ingresso imediato

Um incêndio foi registrado em uma pastelaria na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza , na tarde deste sábado, 30. Fogo consumiu estrutura por completo. Não houve registro de vítimas.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), equipes foram acionadas às 16h47min para atender a ocorrência.

Quando agentes chegaram no local, o fogo já havia consumido por completo a estrutura da pastelaria.

Bombeiros atuaram então no rescaldo, trabalho realizado para eliminar todos os focos residuais do incêndio, evitando assim que as chamas sejam acendidas novamente.

Não foram registrados danos em imóveis vizinhos nem vítimas na ocorrência.