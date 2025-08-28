Juíza discutirá ameaças de tecnologias digitais aos jovens, no Futura Trends

A condução do debate será da juíza Vanessa Cavalieri, referência em infância e juventude / Crédito: Reprodução/ Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ)

Com as discussões sobre "adultização" circulando na internet, o Futura Trends 2025 trará um debate sobre como as tecnologias digitais ameaçam as novas gerações. A mesa apresentará novas perspectivas sobre o tema em um cenário de muito perigo, mas de convivência inevitável das crianças com o celular. Focando também nos limites do acesso às redes digitais pelos adolescentes e as consequências da epidemia digital, que provoca violência, depressão e ansiedade nos jovens.



A condução será de Vanessa Cavalieri, juíza, desde 2015, da Vara da Infância e Juventude da Capital do Rio de Janeiro, e referência no tema. O debate ocorrerá nesta quinta-feira, 28, às 16h15min, no Teatro Rio Mar Fortaleza - bairro Papicu.

Infrações dos jovens começam na internet

Uma das consequências do acesso precoce às redes, destacada pela juíza, é que as infrações dos jovens começam na internet. Esse cenário foi abordado por ela durante uma entrevista realizada no programa “Conversa com o Bial”, do canal GNT, em maio deste ano. Na ocasião, Vanessa afirmou que há uma necessidade das pessoas mais novas terem ciência que as ações realizadas nas redes “não são impunes”.



Ela, assim, defende uma abordagem “de igual para igual”, de maneira que o indivíduo entenda quais ações cometidas por ele podem o levar à justiça.

“Eles começam com um olhar meio blasé, meio ‘lá vem essa mulher achando que sabe alguma coisa, eu sei muito mais que ela’, só que eles vão ficando assustados ao longo da palestra por que eu vou mostrando coisas que eles sabem que eles fazem”, comentou.

Outro ponto levantado pela magistrada são os crimes de violência. A de gênero, por exemplo, ela citou que é impulsionado pelo fato dos jovens poderem acessar tão novos sites de pornografia, pois os conteúdos são, em sua maioria, misóginos e degradantes contra a mulher.

