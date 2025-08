Parentes de mulher morta após soco de genro estariam sendo ameaçados por familiares do suspeito em Acopiara

Os parentes de uma mulher de 42 anos morta após levar um soco do genro identificado como Antônio Monteiro Uchôa, 27, estariam sendo ameaçados por familiares do suspeito. A vítima foi morta nessa terça-feira, 5, no município de Acopiara, a 350,93 quilômetros de Fortaleza, durante uma discussão com o homem.

No caso, o acusado desferiu um golpe fatal contra a mulher durante no bairro Vila Esperança. O suspeito foi preso por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Cear (PMCE), e autuado pelo crime de feminicídio após ser encontrado na residência da mãe na região.