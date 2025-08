Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi ganha Sala Sensorial

A Casa do Cidadão localizada dentro do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, passa a contar agora com uma Sala Sensorial voltada para pessoas com autismo e com deficiências ocultas. Espaço, inaugurado na tarde desta segunda-feira, 4, é o terceiro instalado em equipamentos do porte na Capital.

