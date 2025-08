O POVO É HISTÓRIA: 20 anos do assalto ao Banco Central em Fortaleza

Poderia facilmente ser uma cena de uma obra ficcional, mas foi real e aqui na capital do Ceará. No fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto de 2005, Fortaleza foi palco do maior assalto a banco da história do Brasil. Neste domingo, 3, a seção “O POVO É HISTÓRIA” relembra os 20 anos do furto à caixa-forte da sede do Banco Central do Brasil (Bacen), mostrando como O POVO noticiou os primeiros desdobramentos do caso, nas edições entre 9 e 12 de agosto de 2005.

As matérias da época revelam que, para acessar o cofre, a quadrilha escavou um túnel de cerca de 200 metros de extensão, com 70 centímetros de largura e quatro metros de profundidade. O túnel, escorado com madeira e lona plástica, contava com ar-condicionado e iluminação elétrica, ligando uma casa na rua 25 de Março, número 1.071, até o cofre do Bacen. Ferramentas como alicate de corte, furadeira, serra elétrica e maçarico foram encontradas no local.