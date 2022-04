Repórteres do O POVO são convidados em podcasts sobre assalto ao Banco Central

Em dois episódios, os repórteres especiais do O POVO Demitri Túlio e Cláudio Ribeiro contam os bastidores do caso que repercutiu Brasil afora

A parceria entre os podcasts “Vida de Jornalista” e “Serifacast” teve como resultado dois episódios exclusivos com a participação dos repórteres especiais do O POVO, Demitri Túlio e Cláudio Ribeiro, nos quais é narrada a cobertura jornalística do caso conhecido por ser o maior furto a um banco no Brasil e um dos maiores do mundo: o assalto ao Banco Central.



Os episódios foram produzidos de forma independente um do outro, contando o mesmo caso sob perspectivas diferentes. A gravação in loco do Serifacast, do jornalista Andreh Jonathas, seguiu o trajeto da casa na rua 25 de Março à fachada do Banco Central na presença de Demitri Túlio, que trabalhava na cobertura do caso em 2005.



Sobre o assunto Banco Central: O Furto Que Não Acabou - Parte 1

Banco Central: O Furto Que Não Acabou - Parte 2

Banco Central: O Furto Que Não Acabou - Parte 3

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Para mim, como repórter e como cidadão, eu achava que o Banco Central era a caixa forte do Tio Patinhas, impenetrável. A ligação que eu fazia era aquela caixa forte que a gente via na revista em quadrinho, que quase ninguém entrava, os Irmãos Metralha tentavam e não entravam", afirmou Demitri Túlio.



Cláudio Ribeiro, com 27 anos de experiência na redação do O POVO, conta no episódio do “Vida de Jornalista”, apresentado por Rodrigo Alves, que a experiência de participar da cobertura diretamente das ruas onde o furto histórico ocorreu, trouxe novos aprendizados à equipe.



“A gente aprendeu ali a fazer um tipo de cobertura que o jornal até já tinha uma expertise boa de fazer, quebrar ruptura. O desenho da redação ser desfeito para criar aquela editoria. E foi muito bem coordenada, eu acho que a redação nunca foi tão viva num caso”, detalhou o jornalista.



Para Demitri, o jornalismo produzido sobre o assalto ao Banco Central se tratava de um “livro sendo escrito ao vivo”. E foi frequentando bares da região, conhecendo o cotidiano vivido pelos envolvidos no furto e atentando-se aos detalhes, que, nos bastidores dessa cobertura, houve a tentativa de quebra de sigilo telefônico dos jornalistas que apuravam o caso.



“A gente tinha muita informação, porque vivíamos feito ratos atrás de queijo. Um policial federal pediu para que a procuradora do caso quebrasse o sigilo telefônico meu e do Cláudio e ela aceitou! Só que o juiz disse: "Vocês tão enlouquecidos? O que é que os jornalistas têm a ver com o assalto ao Banco Central? Eles têm alguma participação? Não. Então não pode ser", revelou o repórter aos podcasters.



Essas e outras histórias igualmente cinematográficas e ainda não contadas das apurações investigativas realizadas pela equipe de jornalistas do O POVO estão presentes nos episódios já disponíveis em todas as plataformas digitais.



Tags