Bebê de 1 ano e 8 meses morre atropelado dentro de condomínio em Fortaleza

Caso aconteceu na noite de sexta-feira, 1º, no bairro Parque Iracema. Vítima foi socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos

Leia Mais | Canoa vira e 6 pessoas ficam à deriva no mar em Caucaia

Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu atropelado por um veículo dentro de um condomínio residencial no bairro Parque Iracema, em Fortaleza , na noite dessa sexta-feira, 1º. A vítima chegou a ser socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A criança foi identificada como Ícaro José Fernandes Santos Bastos Filho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que investiga a ocorrência de um acidente com vítima fatal. O caso foi registrado por um Boletim de Ocorrência. A investigação está a cargo do 13º Distrito Policial.

O POVO procurou o condomínio residencial onde o acidente aconteceu por meio dos números de contatos disponíveis nas redes sociais, mas não conseguiu contato até o fechamento desta matéria.