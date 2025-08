Divisa entre Ceará e Pernambuco: bebê morre baleado na zona rural de Araripina

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para expedição de guia cadavérica da criança.

Três pessoas, entre elas uma criança de dois meses, foram vítimas dos disparos de arma de fogo em Araripina, zona rural de Pernambuco. Os três foram deslocados na madrugada desta quinta-feira, 31, para uma unidade hospitalar no município de Salitre , no Ceará, mas o bebê não resistiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) capturou um suspeito de envolvimento no crime, além da apreensão de uma motocicleta. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE).

