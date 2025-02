Proprietária de abrigo é presa suspeita por por maus-tratos contra idosos em Fortaleza

Os agentes constataram a ocorrência de violações de direitos permanentes no abrigo contra os internos, a maioria sendo idosos, após denúncias de órgãos de defesa dos direitos humanos. O local ainda havia sido interditado há uma semana após vistoria do Ministério Público do Estado (MPCE) por irregularidades para o acolhimento do público.

Uma mulher proprietária de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpís), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza , foi presa em flagrante suspeita de maus-tratos contra idosos. A prisão aconteceu nessa segunda-feira, 17, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Ainda de acordo com o Ministério Público, a gestão municipal e estadual deverá realocar os idosos para instituições adequadas, no prazo máximo de 30 dias. A Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência também abriu um procedimento criminal para que seja apurada a existência de suspeitas de delitos cometidos pela instituição.



No entanto, durante visita ao local, os policiais identificaram as infrações. A proprietária, identificada como Francisca Maria Barros, de 58 anos, foi conduzida à Delegacia, onde foi autuada e colocada à disposição da Justiça. A prisão da suspeita foi convertida em preventiva.

Além da PC-CE, o local também foi vistoriado por representantes do Ministério Público e das Comissões de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza.

