Bombeiros resgatam aeromodelo de árvore de grande porte no Eusébio

Objeto foi removido do local sem apresentar nenhum dano; caso aconteceu na rua José Licínio Nunes, no Eusébio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou um aeromodelo do tipo planador que ficou preso em uma árvore na rua José Licínio Nunes, no Eusébio, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Caso foi registrado no sábado, 21. O objeto ficou sobre a copa de um cajueiro de grande porte. Segundo o informado no relatório de atendimento a ocorrência, a guarnição da viatura de salvamento da 2ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, órgão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.