Fortaleza tem apenas 9 trechos próprios para banho no fim de semana; confira lista

Imagem de apoio ilustrativo. O setor com maior concentração de pontos impróprios para banho é o Oeste, com nove trechos / Crédito: FÁBIO LIMA

Neste fim de semana, a orla de Fortaleza conta com apenas nove trechos próprios para banho, de acordo com os dados do boletim da balneabilidade, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Os banhistas devem se atentar aos locais para curtir a reta final das férias em segurança.