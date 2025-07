Fortaleza: confira nova rota do caminhão Limpezinha

A iniciativa da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi criada em abril, e circula de segunda-feira a sábado, passando por duas Regionais por dia, cobrindo as 12 Regionais da Capital a cada semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Caminhão Limpezinha recolhe 140 toneladas no primeiro mês do programa em Fortaleza

Como solicitar o serviço

A ideia é que a população se organize para deixar o material na calçada de casa apenas no dia programado para a coleta. Caso o material não seja recolhido no dia programado, a prefeitura entra em contato para acertar uma nova data.

Uma rota nova é definida a cada semana, de acordo com as solicitações feitas pela população através da Central 156, diretamente nas Regionais ou pelo SAC da Ecofor, no número 0800 275 4400.

Confira rotas e datas

A SCSP divulgou as datas e regionais a serem contempladas pela nova rota do serviço. Confira abaixo a lista: