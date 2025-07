Nutep lança campanha para ampliar atendimentos a crianças com TEA e deficiências múltiplas

Com meta de arrecadar R$ 665 mil, instituição quer expandir Unidade V, criar novos espaços terapêuticos e reduzir a fila de espera por reabilitação em Fortaleza

Com mais de três décadas de atuação voltada ao cuidado e à reabilitação de crianças e adolescentes, o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), deu início a uma campanha de arrecadação de recursos.

O objetivo é expandir a Unidade V, setor que concentra atendimentos especializados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências.

A meta da mobilização é arrecadar R$ 665 mil, valor que será destinado à ampliação física do espaço, aquisição de equipamentos terapêuticos e contratação de profissionais. A proposta inclui a construção de três novas salas: uma voltada à integração sensorial, outra para atividades de vida diária, e uma terceira destinada ao acolhimento de familiares e cuidadores.

Nutep espera atender cerca de 100 novos usuários com a ampliação

A previsão é de reduzir a fila de espera e aumentar em 10% sua capacidade atual. As doações podem ser feitas via Pix, pela chave: [email protected].

Referência em intervenção precoce no Estado, o Núcleo atende hoje, de forma contínua, aproximadamente 2.200 crianças e adolescentes, sendo 940 deles com diagnóstico de TEA, encaminhados principalmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).