7 bebidas quentes para os dias de frio intenso

Vinho quente (Imagem: VasiliyBudarin | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Para os dias frios, o chocolate quente costuma ser uma das opções mais escolhidas para se aquecer. No entanto, se você deseja variar, existe uma infinidade de bebidas saborosas para aproveitar, desde vinho quente até caramelo com flor de sal, perfeitos para trazer conforto no inverno. A seguir, confira como preparar essas e outras receitas de bebidas quentes!

Vinho quente Ingredientes 2 l de vinho tinto seco

tinto seco 3 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de açúcar

8 rodelas de gengibre

2 maçãs picadas e sem sementes

Cravo-da-índia, anis-estrelado e canela em pau a gosto

Laranja desidratada para decorar Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo alto para derreter. Adicione o gengibre, a canela, o anis-estrelado, o cravo-da-índia e o vinho. Assim que começar a ferver, desligue o fogo para não perder o teor alcoólico. Por último, coloque a maçã e tampe a panela. Na hora de servir, enfeite a bebida com a laranja desidratada. Cappuccino Ingredientes 1 colher de chá de café em pó solúvel

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de água quente

1 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de cacau em pó

Canela em pó a gosto Modo de preparo Em uma xícara, coloque o café, o açúcar e a água quente e mexa até formar uma espuma. Reserve. Em uma leiteira, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o chocolate e a canela e misture. Desligue o fogo, junte a mistura ao café e sirva em seguida. Caramelo com flor de sal Ingredientes 50 ml de café

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 pitada de flor de sal

100 ml de leite quente espumado Modo de preparo Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter um caramelo. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Acrescente a flor de sal e transfira a bebida para uma xícara. Junte o leite espumado e o café e sirva em seguida. Irish coffee (Imagem: etorres | Shutterstock)

Irish coffee Ingredientes 75 ml de café quente coado

1 colher de chá de açúcar

45 ml de uísque

30 ml de creme de leite fresco

fresco Canela em pó para polvilhar Modo de preparo Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até ficar firme. Reserve. Em uma caneca, coloque o café, o uísque e o açúcar e mexa para incorporar. Cubra com o creme de leite e, com o fundo de uma colher, alise a superfície. Polvilhe com canela e sirva em seguida. Chá de hibisco com cravo-da-índia e canela Ingredientes 1 colher de sopa de hibisco seco

2 canelas em pau

5 cravos-da-índia

500 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione a canela em pau e os cravos-da-índia. Deixe ferver por cerca de 5 minutos para liberar os aromas. Desligue o fogo, adicione o hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente. Chai latte (Imagem: miss.lemon | Shutterstock)