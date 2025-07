Próximas negociações entre russos e ucranianos previstas para quarta-feira, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (21), que a Rússia e a Ucrânia manterão novas conversações de paz na quarta-feira, após duas rodadas anteriores de negociações em Istambul sem grandes resultados para pôr fim à guerra.

"Comentei com [o secretário do Conselho de Segurança ucraniano] Rustem Umerov sobre os preparativos para uma troca e uma nova reunião na Turquia com a parte russa. Umerov disse que a reunião está prevista para quarta-feira", declarou Zelensky em seu discurso diário transmitido nas redes sociais.