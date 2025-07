Pelotões das inspetorias nas regionais serão lançados próxima semana

Serão 12 inspetorias que contarão com efetivos de homens e mulheres para atuarem na proteção das 12 regionais de Fortaleza / Crédito: Beatriz Boblitz/ Prefeitura de Fortaleza

A partir da próxima semana, serão lançados os pelotões de inspetorias nas 12 regionais de Fortaleza. A informação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na cerimônia de formatura dos 300 guardas municipais do Curso de Prevenção e Guarda Comunitária (CPGCOM), nesta quinta-feira, 17, no Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor). A proposta é ampliar a rede de segurança na Capital. "As inspetorias contarão com estrutura de pessoal, vans e motocicletas. Tudo isso pensando em nos aproximarmos da população para levar uma proteção maior para o cidadão e para os nossos equipamentos públicos. Quando se tem a presença do poder público nos espaços públicos, a população se sente mais protegida", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Tomada de território por facção motivou tentativa de chacina que deixou três mortos no Jangurussu Foi anunciado ainda que, até 31 de dezembro, serão realizadas as promoções para os guardas municipais que já estão aptos para subirem de cargo, mas que ainda não o fizeram; além de convocar mais 254 guardas municipais no início de 2026. "Vamos trabalhar para aumentar a nossa segurança, para que seja uma segurança humanizada, visando sempre a proteção do nosso povo". Na cerimônia desta quinta-feira, a primeira turma do Curso de Prevenção e Guarda Comunitária (CPGCOM) se formou. A capacitação faz parte do Projeto Pacto por uma Segurança Cidadã, que tem o intuito de consolidar a prevenção e o enfrentamento da violência nas 12 Regionais de Fortaleza. O titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio Oliveira, pontuou que o curso prepara os guardas municipais para ações urbanas, além da criação de vínculos com a sociedade. "Isso versa sobre aumentar a matriz operacional da guarda, aumentar a ostensividade e a sensação de segurança, além de agir de forma integrada com as forças de segurança do Estado".