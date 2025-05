Livro sobre Beberibe escrito por alunos da rede municipal é lançado nesta sexta-feira

Foi lançado nesta sexta-feira, 9, o livro "Beberibe - Terra de Gente Vibrante e Aguerrida", iniciativa que busca retratar o povo, as vivências e os costumes da região de Beberibe , através do olhar de estudantes da rede municipal.

Quatro gêneros literários foram escolhidos para compor o projeto, celebrando a alegria e coragem do povo por meio de quadrinhos, poesias, crônicas e cordéis. As ilustrações que completam a obra, também foram produzidos por crianças, que destacaram paisagens e pontos importantes da cidade.

A obra conta com oito desenhos e dezesseis textos compostos por estudantes das escolas municipais de Beberibe. O livro mostra o resgate das memórias da cidade por meio dos olhos atentos e criativos de suas crianças, além de contribuir para a projeção de um futuro com a preservação das histórias.

A iniciativa é do Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (Iteva) em parceria com a Prefeitura Municipal de Beberibe e as Secretarias de Educação e de Assistência Social e Cidadania.

Projeto Cidadão do Futuro

A iniciativa é realizada por meio do projeto Cidadão do Futuro (CDF), proposta do Iteva que projeta o desenvolvimento e aprendizado dos alunos através do contato com a arte e a cultura.

O CDF tem o objetivo de expandir os moldes da educação inclusiva e transformadora, dando total liberdade para os jovens expressarem suas ideias, histórias e sentimentos, estimulando a criatividade e o senso critico.

Visitas a polos de Beberibe

Foram realizadas visitas em cinco polos de Beberibe onde kits do livro foram entregues durante esta semana. Cerca de 3.500 alunos são beneficiados pela ação nas escolas municipais.