Prédio que sofreu incêndio no Centro é interditado; outros dois imóveis são isolados

Donos de loja de produtos importados que ocupa térreo do prédio lamentaram o incêndio nas redes sociais

O prédio de três andares que sofreu um incêndio de grandes proporções no sábado, 5, no Centro de Fortaleza foi interditado pela Defesa Civil. Dois imóveis ao lado também foram vistoriados e isolados.

O incêndio começou por volta das 12h40min e parte da estrutura do imóvel colapsou. A parede superior desabou sobre um prédio vizinho, que também foi atingido pelas chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) trabalharam para debelar o fogo durante a tarde e a noite do sábado.

Foram acionadas viaturas especializadas, incluindo unidades de combate a incêndio, salvamento, resgate, escada mecânica e apoio logístico.