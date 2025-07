Justiça cearense dá celeridade a 15 julgamentos de crimes de feminicídios

Semana Estadual do Júri prioriza casos de feminicídio / Crédito: Reprodução/MPCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou o julgamento de 176 processos envolvendo crimes dolosos contra a vida durante a VIII Semana Estadual do Júri, que ocorreu no perído de 16 a 27 de junho recente. Entre ações judiciais contempladas, tanto em Fortaleza como no Interior, 15 são de casos de feminícidio. Leia também: Em uma semana, seis mulheres são vítimas de feminicídio no Ceará

Iniciativa acontece há dez anos e busca dar celeridade e reduzir audiências que estão pendentes. De acordo com o órgão do Poder Judiciário, 248 júris estavam agendados para serem realizados durante a mobilização, mas apenas 71% deles aconteceu, sendo os demais remarcados para datas próximas. Adiamentos tiveram como principais motivos a não localização do réu, pedidos de desaforamento, solicitações de postergação, entre outros. Dos julgados, houve 115 condenações e 79 absolvições, Neste ano, as ações judiciais envolvendo feminicídios que foram distribuídas até 2023 estão entre as prioridades da força-tarefa. Crimes configuram como homicídio contra a mulher, motivado pela condição de gênero feminino, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição feminina. Dos 15 julgamentos que ocorreram do tipo, 13 aconteceram em comarcas do Interior e 2 na Capital. O TJCE não deu mais informações sobre quantos júris de feminicídios estavam agendados ou quantos réus por crimes do tipo foram condenados durante a mobilização, assim como detalhes dos casos julgados.

De acordo com a Juíza Valência Maria Alves de Sousa, titular da 6ª Vara do Júri de Fortaleza, não é possível especificar esses dados em razão de ações serem movidas por muitas unidades. No entanto, ela considera que saldo de julgamentos dos casos gerais foi "positivo" e que média foi compatível a observada nos anos anteriores. "O quantitativo de processos que foram levados a julgamento foi um número equivalente a 71% dos agendados, um número expressivo de julgamentos", destaca. Juíza também aponta a importância da iniciativa, informando que esses casos costumam tramitar no tribunal em média por um tempo de sete anos. "É uma semana simbólica, pra dar visibilidade a sociedade do que está sendo feito", diz, frisando a mobilização de magistrados, jurados, servidores, entre outros.

Na Semana Estadual também foram julgados três crimes envolvendo vítimas menores de 14 anos, sendo dois no Interior, e nove crimes praticados contra e por policiais militares, com cinco casos em Fortaleza. Casos de feminicídio no Ceará De acordo com dados da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ceará registrou 12 casos de feminicídios até maio recente. No entanto, segundo balanço do O POVO, só em junho foram 10 crimes do tipo registrados em municípios cearenses — quase o mesmo número do restante do ano. Rose Marques, advogada e coordenadora de projetos do Instituto Maria da Penha (IMP), destaca que, principalmente frente ao quantitativo de crimes, a otimização dos julgamentos dos réus "é uma boa ferramenta para dizer à sociedade que a vida de mulheres importa e merece a devida atenção da Justiça".