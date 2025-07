Gita Patel destaca importância das escolhas durante passagem por Fortaleza

Fortaleza recebe nesta semana a coordenadora do Centro de Meditação Brahma Kumaris no Sul da Califórnia (EUA), Gita Patel. Durante a passagem, a renomada líder em meditação e espiritualidade participará de encontros voltados à conexão com o eu interior e impactos das escolhas na vivência de cada ser humano.

Com ensinamentos voltados à como alcançar uma maior expertise da alma, a também professora aponta como as escolhas que fazemos diariamente, sobre como agir e ao que dar importância, impactam diretamente nossa rotina e relação com os outros.

Um dos locais visitados por Gita foi a sede do Grupo de Comunicação O POVO , onde conheceu as instalações da Fundação Demócrito Rocha (FDR) e concedeu entrevista à redação do jornal durante esta quarta-feira, 2.

“Quando a gente olha para o mundo lá fora está um caos porque o mundo está preenchido com os vícios, e se eu me conecto com isso, não consigo ter controle do meu potencial original. [...] Quando vou para o meu mundo interno, começo a sentir o que realmente sou e dessa forma consigo me manter consciente de que sou paz, e ao invés de raiva, eu uso a paz. Tenho a escolha: agora quero experimentar raiva ou paz?”, afirma a coordenadora do Brahma Kumaris.

Os conhecimentos repassados durante as palestras que ministra são fruto de 46 anos de dedicação integral à meditação Raja Ioga. A experiência adquirida tem sido repassada em visita ao Brasil desde o final do mês de junho, com passagens por estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

Há pouco mais de uma semana no Brasil, Patel se diz encantada com a alegria do brasileiro, que segundo ela “não precisa pensar que deve ser feliz, porque naturalmente já é”. Questionada sobre como manter essa “leveza natural”, ela destaca novamente que é necessário fazer a escolha entre dar mais importância ao que é ruim ou ao que é bom.