Homem é encontrado morto em túnel da Linha Sul do Metrô de Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste sábado, 28, no túnel da Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor), já nas proximidades da estação Benfica . A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Ainda conforme o Metrofor, o cadáver foi encontrado em região de acesso proibido. O corpo foi recolhido por volta das 17 horas. Durante o trabalho de perícia do local do achado, o funcionamento do metrô ficou paralisado no trecho.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para a ocorrência e investiga o caso.