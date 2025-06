Sobral: mulher morre eletrocutada ao pisar em fio durante festa junina

Jessilene Mendes deixa o marido e dois filhos pequenos / Crédito: Arquivo Pessoal

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por uma tragédia na festa de São João em Sobral, Região Norte do Ceará. Jessilene Mendes de Sousa, de 26 anos, morreu após pisar em um fio elétrico desprotegido no evento, na Arena Aeroporto, no bairro Derby. Nas redes sociais, antes do ocorrido, vendedores ambulantes já haviam feito vídeos mostrando problemas estruturais, incluindo a questão dos fios, no local do evento, que foi atingido por uma forte chuva na tarde deste sábado, 28. Um dos vídeo foi divulgado pelo Sobral Portal de Notícias, cobrando melhores condições de segurança no local.

Jessilene foi encaminhada para uma unidade de saúde local, mas não resistiu. Ela era casada e deixa dois filhos pequenos. Outros indivíduos que estavam ao lado da vítima também foram impactados pela descarga elétrica, porém sem consequências sérias. Nas redes sociais, a mãe da vítima, bastante emocionada e abalada, pediu ajuda para a retirada do corpo no Instituto Médico Legal (IML). "Minha filha faleceu por negligência na festa. Os fios estavam todos descascados. Eu quero justiça. Não quero que aconteça com outra pessoa como aconteceu com minha filha", lamentou a mãe de Jessilene.

Em outra publicação nas redes sociais, uma prima lamentou a perda. "Uma mãe de família deixou dois filhos, uma dor muito grande para a família. Pra que tanta fiscalização?", escreveu, criticando a estrutura do evento, que chega a reunir um grande público, incluindo crianças, adolescentes e adultos.

O que diz a Prefeitura de Sobral? Nas redes sociais, a Prefeitura de Sobral, responsável pelo evento, emitiu uma nota manifestando “profundo pesar pelo falecimento” e prestando solidariedade aos familiares e amigos. “Esclarecemos que o espaço onde o evento acontece passou, previamente, por todas as vistorias técnicas exigidas, com acompanhamento e liberação dos órgãos competentes, seguindo os critérios estabelecidos para garantir a segurança do público”, escreveu o órgão. A Prefeitura de Sobral afirmou ainda, no texto, que segue acompanhando o caso de perto e colaborando com as autoridades responsáveis para que todas as circunstâncias sejam devidamente apuradas.