Secretaria UFC Inclui realiza reunião para firmar política de acessibilidade

Reunião de Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui / Crédito: Divulgação/ UFC Inclui

A Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui realizou na última quarta-feira, 18, uma reunião do Grupo de Estudos que busca a construção coletiva da Política de Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará (UFC). LEIA TAMBÉM | Nova carteirinha estudantil passa a funcionar no dia 1º de julho



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encontro reuniu consultores especializados com o grupo de estudo da UFC. Estiveram presentes na reunião pesquisadores da universidade, além de representantes que deram dimensão das diversas formas de acessibilidade necessárias. Professores de vários centros da Universidade também estiveram presentes. Entre eles os professores Cláudio Leopoldino (Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade-FEAAC), Roberto Vieira (Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design-IAUD), Plínio Renan (CoArq), professora Zilsa Santiago (IAUD) e a professora e diretora da Secretaria, Marilene Munguba. A diretora disse ao O POVO que "a construção dessa política será um marco para a comunidade UFC, assim como um instrumento de garantia de direitos e compromissos institucionais".

"A referida comissão está imbuída de definir o processo de reflexão, discussão e construção dessa política, buscando garantir que essa construção seja participativa e democrática, contando, inclusive, com a participação de entidades representativas dos seguimentos de condições de deficiência, com superdotação/altas habilidades e/ou com transtorno do espectro autista", explicou Marilene Munguba.



A comissão está atualmente estudando as políticas de acessibilidade de instituições federais de ensino superior, para ser definido o formato aplicado, submetendo a minuta à comunidade da UFC. Marilene Munguba detalhou que ainda faltam partes desse processo até a conclusão, apontada para agosto de 2025. O grupo vai buscar a "realização de um diagnóstico detalhado das necessidades e demandas dos estudantes público-alvo da educação especial; realização de reuniões intersetoriais com todas as instâncias da UFC; realização de seminários abertos à comunidade acadêmica e agentes externos (entidades representativas, movimentos sociais, ativistas etc) e realização de consulta pública".

Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui A Secretaria UFC Inclui foi criada em 2010 para atender estudantes que necessitem de educação especial, como: alunos com cegueira e/ou baixa visão, condição de perda auditiva, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação, pessoas com dificuldade de locomoção,entre outros casos.