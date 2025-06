Fortaleza revitaliza gramados durante pausa para Copa do Mundo de Clubes

A ação tem como objetivo aprimorar as condições dos gramados para a sequência da temporada, que inclui compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Libertadores.

Antes da reapresentação do elenco nesta quarta-feira, 12, o Fortaleza concluiu o processo de revitalização dos campos do Centro de Excelência Alcides Santos e do CT Ribamar Bezerra.

O processo de manutenção envolveu a realização de corte vertical invertido, aplicação de adubo granulado e foliar, além do uso da técnica de top dressing, que contribui para a melhora da estrutura do solo e estimula o desenvolvimento do gramado.

"Fizemos um corte vertical invertido no gramado. Depois realizamos a adubação granulada e foliar, dando seguimento ao processo de top dressing localizado. Com a revitalização finalizada, acompanhamos o crescimento da grama e observamos o que é necessário para chegar ao padrão antes de reiniciar os treinos", detalhou Ednaldo Almeida, chefe de jardinagem do clube.

A reapresentação dos atletas está marcada para as 17 horas desta quarta-feira, no próprio Pici. A pausa nas atividades foi motivada pela participação do clube na Copa do Mundo de Clubes.