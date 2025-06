Tecnologia de monitoramento auxilia na captura de suspeito de roubo e homicídio em Fortaleza

O homem foi preso no bairro Jangurussu, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 28. Suspeito estava na mira do monitoramento da polícia

Segundo as informações da SSPDS, o suspeito estava na mira do monitoramento da polícia após ser flagrado por câmeras de segurança cometendo o crime de roubo qualificado nos dias 4 e 5 de junho deste ano. O valor que foi subtraído na ação criminosa foi de R$ 100 mil.

Um homem de 42 anos foi preso no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por suspeita de homicídio doloso — quando há intenção de matar — e roubo qualificado. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira, 28, em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem possuí uma extensa ficha criminal, com 13 passagens pela polícia por crimes como homicídio, lesão corporal dolosa, roubo de veículos e receptação.

O local onde ele se encontrava foi repassado pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) para policiais militares do 19º Batalhão Policial Militar (19º BPM), que, com o auxílio do Agilis e Nuvid, o pararam em via pública.

Durante a abordagem, constatou-se que a motocicleta foi adulterada e o suspeito não mostrou as documentações do veículo. O homem disse aos policiais que não estava com os papéis em mãos e se apresentou com um nome falso.