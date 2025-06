Morre radialista Paulo Limaverde aos 85 anos, em Fortaleza

/ Crédito: Reprodução/ Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará (Sindjorce)

Paulo manteve programa de rádio por muitos anos e coluna diária no jornal O Estado. Trabalhou na Rádio AM do O POVO (atual O POVO CBN) , Rádio Verdes Mares (Verdinha AM), Ceará Rádio Clube, TV Globo, TV Ceará e TV Rádio Clube de Teresina. Era conhecido pelo humor e pela irreverência.

Paulo era irmão do também radialista Nárcelio , que morreu no dia 26 de janeiro de 2022, aos 90 anos. A coincidência se refletia por terem trabalho para o Grupo O POVO de Comunicação e pela mesma causa mortis.

Ele deixa quatro filhos e sete netos. O velório deverá ser a partir das 13h30min na funerária Ternura na sala Esperança, no bairro Aldeota, com missa prevista para às 19 horas. Em seguida, o corpo será cremado no Parque Anjo da Guarda.

"Ele fazia um tipo de rádio diferente do papai, porque ele era muito irreverente e engraçado. Na década de 1970, teve muito problema com censura. Já na década de 1980, ele fazia junto com Tom Cavalcante. Então, ele sempre foi para essa linha do humor, diferente do papai. Mas os dois se entendiam muito bem, cada um no seu estilo", relembra Vládia Limaverde, sobrinha de Paulo e filha de Nárcelio.

Os dois comunicadores do Estado são filhos de José Limaverde Sobrinho, um dos pioneiros no radialismo local.

Sindicato dos Jornalistas do Ceará presta homenagem a Paulo Limaverde

Em publicação nas redes sociais, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Ocelio S. Limaverde, em decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).