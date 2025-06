Corpus Christi: tradição de tapetes coloridos persiste para enfeitar Paróquia Cristo Rei

No total, são 15 painéis - com tapetes de areia colorida - montados no corredor de acesso ao altar da Igreja, que estão disponíveis para a visitação até domingo, 22

Durante as missas, a tradição geralmente atrai mais de mil fiéis que desejam ver os tapetes artesanais na igreja. No total, são 15 painéis montados no corredor de acesso ao altar do templo disponíveis para a visitação até domingo, 22.

Para Fátima, a confecção dos tapetes é uma maneira de " expressar essa gratidão " a Deus. É um momento para "louvar, agradecer e bendizer o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo". Fátima expressa o desejo de continuar a produzir os tapetes "enquanto vida tiver". Ela afirma que este compromisso reflete sua profunda motivação, que é o amor e a gratidão a Deus, que superam as dificuldades e o cansaço envolvidos no trabalho.

Fátima explica que inicialmente, a prática era uma adaptação do que era feito em outros estados ou países, onde as famílias se reuniam e fechavam ruas para a confecção.

A escolha do tema representado nos tapetes geralmente se baseia na Campanha da Fraternidade, que é uma campanha nacional da Igreja Católica no Brasil.

Com um tema e um lema específicos, as campanhas abordam problemas da sociedade para reflexão e intercessão dos fiéis. Neste ano, o tema principal é ecologia.



A confecção dos tapetes para o Corpus Christi, na Igreja do Cristo Rei, envolve cerca de 80 voluntários Crédito: FÁBIO LIMA

Fátima acrescenta que devido o tema central ser "ecologia" e os tapetes dessa vez simbolizam a criação do mundo. Mas também há tapete em homenagem aos 95 anos de fundação da paróquia (com um painel específico para isso).



Cada painel montado no corredor de acesso ao altar da igreja simboliza um ato da criação, como Deus criando o céu, a noite, a Lua, o dia, as aves e as plantas, e vendo que "era muito bom”, conforme explica a voluntária Maria Carolina.



“A temática toda é essa, cada tapete simboliza uma criação do mundo. E o primeiro tema dos tapetes é ecologia”, diz Fátima.



Já o padre Kléber Barberino Chevi, 59, pároco da Paróquia Cristo Rei, aborda a origem da festa de Corpus Christi no século XIII e enfatiza que a tradição dos tapetes na celebração tem origem portuguesa.



“Com a difusão da festa de Corpus Christi pela Europa, e posteriormente com a chegada dos colonizadores ao Brasil no século XVI, essa tradição foi trazida para alguns lugares do Brasil. Em Portugal, a confecção de tapetes com areia também era praticada”, comenta o padre.



Além disso, ele destaca a importância da procissão pública do Santíssimo Sacramento e como a confecção dos tapetes na igreja, há mais de 20 anos, tornou-se um momento de integração comunitária e expressão de fé.



“A expressão religiosa, expressão da fé, ela vai acompanhada também dessa expressão cultural que nós queremos, digamos, de algum modo ser presença evangelizadora também”, ressalta.



Para o padre Kléber, a persistência da tradição dos tapetes de Corpus Christi na paróquia Cristo Rei é um “testemunho da profunda fé e devoção" de sua comunidade.



Segundo ele, os fiéis encontram nesse trabalho manual e colaborativo uma forma de expressar gratidão, unir-se e evangelizar, mantendo viva uma herança histórica e simbólica



“O bonito da nossa fé cristã é que ela também lida muito com essa dimensão simbólica. A permanência da tradição no tempo está ligada primeiro a uma experiência de fé que remonta desde o primeiro testamento, mas depois com Jesus Cristo. Mas essa dimensão simbólica da fé atinge a pessoa humana na sua profundidade”, afirma.



“A fé vai sendo atualizada e vai sendo apresentada também dentro de contextos atuais e modernos. Nesse esforço conjunto de acolher e de manter a experiência revelada na igreja dentro de novos contextos que se apresentam, os fiéis fazem com que ela (a fé) também vá permanecendo viva na realidade de hoje”, completa o padre Kléber Chevi.