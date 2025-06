Ceará: último foragido da operação Nocaute é preso pela Polícia Civil

/ Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

Subiu para 53 o número de mandados de prisão cumpridos da operação Nocaute. O último foragido da ação foi preso pela Polícia Civil do Ceará no domingo, 15, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza.

O mandado é referente ao crime de organização criminosa. O indivíduo possui antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e roubo. As investigações apontam que o homem faz parte de um grupo que atua na Região Metropolitana de Fortaleza.