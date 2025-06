Academia ao ar livre precisa de manutenção, relatam frequentadores de praça em Fortaleza

Praça Jonas Gomes de Freitas, também conhecida como praça do North Shopping, é point de lazer para todas as idades / Crédito: Bárbara Mirele/Especial para O POVO

Caminhadas, exercícios físicos, dança e até aulas de tai chi chuan, tudo isso acontece na praça Jonas Gomes de Freitas, também conhecida como pracinha do North Shopping, em Fortaleza. O local parece uma boa opção para praticar atividades, mas moradores relatam que a falta de manutenção nos equipamentos e a sujeira no lugar dificultam o acesso ao lazer.

O POVO esteve no local nessa terça-feira, 10, e constatou que há embalagens de alimentos, plásticos e outros resíduos na área. Além disso, há uma cratera no piso, que segundo moradores, está ali há mais de um ano. Moradores reclamam de falta de manutenção em equipamentos O vigilante Paulo Francisco de Mesquita, 61, é frequentador da praça há 20 anos. Ele costuma vir pela manhã, entre 6 e 8 horas, e às vezes à noite. Segundo ele, os equipamentos estão estragados. "Eu trago meus netos para jogar futebol ali na quadra, às vezes dou uma corridinha. Eu acho que deveria ter [aqui] mais árvores frondosas para a gente se abrigar quando chove". "Aqui falta praticamente tudo. Os aparelhos estão todos quebrados, e aqui também tem fezes de gato, fede muito. [Aqui] tá meio abandonado. Quando criaram a [praça] Rachel de Queiroz, aqui ficou esquecido, antes era o point".

Francisco José de Lima, 58, é morador do bairro Álvaro Weyne. Desde 2019 ele frequenta a academia ao ar livre e relata que os equipamentos “já foram melhores”. “Tinha uma barra ali, mas arrancaram. Mas tem muito campo que não tem essa qualidade que tem aqui. Pedal e manivela de mão estão desgastados, e para [acontecer] um acidente é facinho”. “As entidades precisam de mais zelo com a população”, apela Francisco José. “Não tem que esperar só as eleições. A gente não tá pedindo não, é obrigação deles e a gente vem para usufruir. Principalmente quem quer sair do sedentarismo e fazer seu exercício normal”. O advogado e militar da reserva Valdir de Vasconcelos, 72, pratica atividades físicas de domingo a domingo. Além das práticas, ele também é aluno de tai chi chuan há oito anos. As aulas acontecem às terças e sextas, das 7 às 8 horas.

“Tem que fazer um reparo em muita coisa, viu? Sobre a segurança, esse horário aqui não tem muita coisa não. De vez em quando os caras gostam de carregar bicicleta. Eu trago a minha e quando tá meio deserto, coloco na tranca”, disse. Frequentadora assídua da academia ao ar livre, a aposentada Socorro Amaro, 72, conta que vem à praça há pelo menos 20 anos. “Antes a praça tinha mais novidades. Tinha zumba, esporte e muita atividade física. Mas com o passar do tempo, tudo acabou. Os aparelhos todos quebrados”. Socorro faz um pedido: “Não tem nenhuma maneira da gente fazer [os exercícios] com segurança. Gostaria de pedir que as autoridades vissem aqui com bons olhos e renovasse [os aparelhos]”.