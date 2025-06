Dia Mundial do Meio Ambiente: confira a programação em Fortaleza

Com programação especial, a capital realiza oficinas, seminários, distribuição de mudas e atividades culturais até o fim do mês; veja lista dos eventos

O Dia Mundial do Meio Ambiente , celebrado anualmente em 5 de junho, ganha destaque em Fortaleza com o lançamento de diversas programações, a quais se estendem pelo mês.

Neste ano, o tema é “Meio Ambiente: cuidar hoje para existir amanhã”, com iniciativas coordenadas pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e instituições privadas.

A seguir, O POVO explica como funcionará programação deste evento e de outros com ações gratuitas que irão até o fim de junho.

Educação ambiental e participação popular

Entre as ações previstas para o Junho Ambiental 2025 estão oficinas, mutirões de limpeza, distribuições de mudas, atividades culturais e seminários. As iniciativas convidam a população a refletir sobre o uso dos recursos naturais e a urgência em adotar práticas mais sustentáveis no cotidiano.