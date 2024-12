Festas de fim de ano: saiba cuidados com fogos de artifício

A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) emitiu alertas sobre os riscos associados à manipulação inadequada desses artefatos e destacou a importância de precauções, especialmente com crianças e pessoas sem habilidade técnica.

As festas de final de ano trazem momentos de celebração, mas o uso de fogos de artifício requer atenção redobrada para evitar acidentes.

“A força da explosão, combinada com o calor intenso, pode resultar em danos graves aos ossos e tecidos”, explicou.

De acordo com o presidente da SBCM, Antonio Carlos da Costa, os fogos podem causar lesões severas, como queimaduras de terceiro grau, fraturas ósseas e até amputações.

Além das orientações médicas, é fundamental seguir as recomendações de segurança:

Entre janeiro e setembro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 288 atendimentos relacionados a acidentes com fogos, superando os 271 casos no mesmo período de 2023.

Não carregar bombinhas no bolso ou acenda-as próximas ao rosto.



Não misturar bebidas alcoólicas ao manuseio de fogos.



Prefira locais abertos e distantes de vegetação, fiações elétricas ou materiais inflamáveis.



Ficar atento à classificação indicativa dos artefatos:



Classe A (Infantil): Permitidos para menores, sob supervisão de adultos.



Classe B (Juvenil): Venda permitida, mas queima restrita em áreas seguras.



Classe C (Adulto): Venda proibida a menores de 18 anos.



Classe D (Profissional): Uso exclusivo com licença prévia.

Fogos de artifício nas festas de fim de ano: mudanças na legislação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o Projeto de Lei 5/2022, que limita o barulho de fogos a até 70 decibéis, visando proteger pessoas com hipersensibilidade sensorial, como aquelas no espectro autista.

Segundo o relator, senador Castellar Neto, a proposta original que proibia fogos com qualquer nível de ruído foi ajustada para contemplar a viabilidade técnica.

O projeto segue para votação na Câmara dos Deputados e prevê multas entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil para infrações individuais e até 20% do faturamento bruto para empresas que descumprirem a regra.