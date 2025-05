Homem é morto a tiros na Praça da Estação, no Centro de Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Vítima foi assassinada próximo a uma base da Polícia Militar instalada no logradouro. Casal em uma moto teria praticado o crime. Polícia procura suspeitos

/ Crédito: Enviado por leitor via Whatasapp O POVO

Um homem foi morto a tiros por volta das 17h20min desta sexta-feira, 30, em plena Praça da Estação, localizada no Centro de Fortaleza. A vítima foi assassinada próximo a uma base da Polícia Militar instalada no logradouro.



Uma pessoa que estava nas proximidades do local quando o crime ocorreu afirmou ao O POVO que transeuntes disseram que um casal em uma moto efetuou os disparos e logo fugiu. O homem morreu ainda no local do crime.