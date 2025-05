Mickey e Minnie animam crianças que enfrentam o câncer em hospital infantil

Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

As crianças atendidas no Hospital Luís França (HLF), da Hapvida, em Fortaleza, receberam na manhã desta sexta-feira, 30, os personagens Mickey e Minnie vestidos de chita xadrez para comemorar o São João. LEIA MAIS - Câncer infantil: o diagnóstico precoce salva!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O casal mais famoso da Disney — interpretado voluntariamente por artistas da empresa Oli Produções — animou o público infantil dos setores da Oncologia, da Emergência, dos Postos de Enfermagem e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ana Cristina Matos, de 48 anos, é administradora do hospital, e explica que a iniciativa ocorre em datas comemorativas como essas para proporcionar momentos de quebra de rotina e alegria às crianças. “Nós fazemos essas ações nas datas comemorativas porque muitas crianças que não tem condições físicas nem financeiras de sair para ver o Papai Noel, de sair no São João para curtir, porque eles estão no momento reservado para os cuidados médicos”, explica Ana Cristina. Veja fotos da ação Samara pinheiro, 31, mãe da Maria Emanuelly, 14 anos. Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Ana Cristina Matos, Diretora Administrativa do Luis França. Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Samara pinheiro, 31, mãe da Maria Emanuelly, 14 anos. Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Gustavo Henrique, 11, Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Gustavo Henrique, 11, Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Gustavo Henrique, 11, Mickey e Minnie visitam crianças internadas em hospital particular Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

“Então, trazemos eles aqui. Fazemos a festa junina aqui para eles, para que eles possam sentir que a festa continua, mesmo estando aqui dentro. Mas a gente não deixa de comemorar com eles”, acrescenta. Gustavo Henrique Barbosa, de 11 anos, é um dos pacientes que necessitam de acompanhamento hospitalar prolongado dentro do hospital. Acerca da visita do Mickey e Minnie, ele, timidamente, define o momento como: “legal, divertido e interativo”. Para a dona de casa Patrícia Barbosa, mãe de Gustavo, essa iniciativa é “gratificante porque anima mais eles”. A mãe de 36 anos, oriunda de Juazeiro do Norte, comenta que há sete dias “passa o dia todo” no hospital e “não sai”, devido ao problema de saúde do filho.

Como Gustavo, a paciente Emanuelly Pinheiro, de 14 anos, também se anima com a vista do Mickey e Minnie no quarto do posto de Enfermagem. “É muito bom, eu me sinto muito feliz com essas coisas, sabe? Arranca um sorriso meu”, comenta Emanuelly, sorrindo. Samara Pinheiro, 31, mãe da paciente, confirma: “O dia que tem essas visitas é o dia que ela mais se alegra. Ah, eu não sei nem explicar o sorriso dela assim. Ela já acorda feliz. Eu não sei explicar a alegria de mãe”. A mãe da paciente detalha que há um ano a filha enfrenta um tumor ósseo maligno, denominado osteossarcoma. Elas também vieram de Juazeiro do Norte. Samara conta que precisou largar o emprego de monitora escolar para cuidar da filha, enquanto o marido continua trabalhando e cuidando de outro filho no município.