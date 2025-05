Homem acusado de estuprar criança no DF é preso em Pacajus dez anos após o crime

Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal e foi capturado pela Guarda Municipal e Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa quinta-feira, 28

Um homem de 66 anos acusado de estuprar uma criança de 10 anos de idade no município de Planaltina, no Distrito Federal (DF), foi preso nessa quinta-feira, 29, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O suspeito teria fugido para o Estado após praticar a ação criminosa há cerca de dez anos.

A prisão aconteceu por meio de uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (Getam), da Guarda Municipal de Pacajus, após denúncia de um popular.