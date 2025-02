Promotor diz que Saaec não tem estrutura para gestão comercial de água e esgoto no Crato

O promotor de Justiça Cleyton Bantim afirmou em despacho interno que a Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (Saaec) não tem estrutura e nem pessoal qualificado para assumir a gestão comercial do sistema de água e esgoto do Município, hoje gerenciado pela empresa Ambiental Crato . A informação consta em documento obtido com exclusividade pela rádio O POVO CBN Cariri no qual o promotor também aponta indícios de ilegalidade na Lei Municipal que transferiu o controle das tarifas da concessionária para a autarquia.

Em 29 de outubro do ano passado, foi aprovada uma Lei Municipal que determinava a volta da gestão comercial de água e esgoto para a Saaec. A medida era uma das principais promessas de campanha do então candidato a prefeito André Barreto (PT), eleito em 6 de outubro. O projeto de lei foi assinado pelo prefeito Zé Ailton Brasil (PT), que também se comprometeu em levar a medida adiante durante atos de campanha ao lado de Barreto, seu então vice-prefeito.

Ao aprovar a medida, a Prefeitura realizou uma encampação parcial, quando o poder público realiza tomada de posse do serviço prestado por empresa privada mediante compensação. Para o promotor, no entanto, a investida ocorreu com atropelos à legislação. “Essa encampação parcial aparentemente foi feita de forma irregular e ilegal, e pode vir a causar diversos e incalculáveis danos ao patrimônio Público Municipal”, frisou.



Bantim destacou que a aprovação da Lei na Câmara não é suficiente para modificar o sistema atual. Nesse caso, pontuou ele, a Prefeitura teria de ter comprovado interesse público e efetuado pagamento de uma indenização à Ambiental Crato nos termos do que está acordado no contrato de concessão. “O interesse público não parece atendido no caso”, avaliou o promotor, que solicitou documentos e informações à Prefeitura para prosseguir com averiguação interna.



O despacho do representante do Ministério Público do Ceará (MPCE) ocorreu nos autos de um processo movido pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) contra o Município do Crato ao qual a rádio O POVO CBN Cariri teve acesso. O documento, com mais de 700 páginas, segue tramitando no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no Órgão Especial.