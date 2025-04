Ceará: 301 armas da SAP teriam sido extraviadas durante gestão de policial

301 armas de fogo pertencentes à SAP teriam sido extraviadas. Imagem meramente ilustrativa. / Crédito: Aurélio Alves

O policial penal preso no último dia 27 de março era supervisor do Núcleo de Armamento (Nuarm), da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP-CE), no período em que 301 armas de fogo pertencentes à pasta teriam sido extraviadas. Ele nega ter praticado qualquer crime.

Contra Rocky Marciano Lopes Nogueira, de 42 anos, foi cumprido mandado de prisão preventiva pela suspeita dos crimes de peculato e comércio ilegal de arma de fogo.

O caso está em segredo de Justiça, mas O POVO teve acesso a trechos do inquérito instaurado pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Conforme a investigação, no período em que Rocky Marciano esteve à frente do Nuarm, sumiram 301 pistolas modelos TH40, PT840, Imbel. Além disso, ele teria mantido um “padrão elevado de gastos” enquanto teve acesso à reserva de armamento.

A defesa do policial aponta não haver provas de que ele, de fato, cometeu os crimes. A advogada Adriana Maria de Oliveira citou depoimentos de outros policiais penais que indicam que o controle do armamento era falho e que “qualquer pessoa de outros setores que tinham acesso também a estas armas poderiam subtraí-las”.



Um dos policiais ouvidos, que trabalha na área de Tecnologia de Informação (TI) da SAP, afirmou que o Sisarmamento, sistema no qual era feito o controle do armamento, não era “funcional para emissão e controle de cautelas”.

O policial, porém, afirmou que Rocky Marciano nunca reportou falhas ou sugeriu melhorias ao programa. Um outro policial ouvido pela DAI disse que Rocky Marciano esteve à frente do Nuarm desde a criação do setor, em meados de 2010 ou 2011.

Ele foi removido da posição, disse este outro policial, por ter apresentado uma mudança comportamental, “passando de um servidor pontual e responsável para um policial negligente e faltoso”.



A exoneração de Rocky Marciano do comando do Nuarm foi publicada no Diário Oficial do Estado em novembro de 2023. Teria sido somente após a saída de Rocky Marciano que as inconsistências foram descobertas. “Ao analisarem os documentos do Nuarm, (os policiais penais) verificaram que ROCKY MARCIANO parecia adotar apenas o termo de cautela, mas não adotava nenhum documento de baixa de cautela, pois nenhum foi encontrado”, afirmou um depoente.

“Diante disso havia vários termos de cautela para a mesma arma, como se a mesma arma tivesse sido entregue a mais de um policial”, disse o policial, que ainda afirmou que as armas que desapareceram foram todas adquiridas antes da gestão Mauro Albuquerque, iniciada em 2019.