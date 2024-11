Colombianos apontados como "agiotas" são presos por esfaquear mulher durante cobrança de dívida em Fortaleza

Uma mulher foi esfaqueada no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza, na sexta-feira, 1º, e dois colombianos foram presos em flagrante, suspeitos de envolvimento na ação.

Ambos foram reconhecidos e autuados por tentativa de homicídio. Em seguida passaram por audiência de custódia e as respectivas prisões foram convertidas em preventivas.

A Polícia identificou que o homem ameaçava a vítima por mensagens. Como a Polícia possuía as placas das motocicletas da ação, identificou que os veículos seguiam na avenida Osório de Paiva. A equipe da Polícia Militar realizou a abordagem e prendeu a dupla.

Conforme o documento da audiência de custódia obtido pelo O POVO , a mulher foi ferida a faca e o golpe perfurou o pulmão, sendo a vítima submetida a uma drenagem no hospital.

O juízo enfatizou a necessidade da prisão com base no princípio de garantia da ordem pública. Relatos de testemunhas apontam que a mulher presa emprestava dinheiro e que, no momento da tentativa de homicídio, a mulher estava na presença de familiares e crianças.