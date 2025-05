Onde o Vetmóvel está na próxima semana? Confira onde encontrar o serviço em Fortaleza

Para os serviços de castração, é necessário agendar os atendimentos . Já para as consultas e vacinas, são distribuídas senhas, sempre no turno da manhã.

Como é feito o atendimento na Clínica Veterinária Jacó?

De segunda a sexta-feira são entregues fichas por ordem de chegada ou por agendamento online.

São 31 fichas de consultas clínicas - sendo 15 para agendamento on-line e 16 presenciais -; oito fichas de clínica cirúrgica - três para agendamento on-line e 5 presenciais-; seis fichas de ortopedia, sendo duas para agendamento on-line e quatro presenciais.

Para os atendimentos de emergência, as fichas são entregues de acordo com a demanda, até às 15 horas.



Pet Ceará Móvel

O Pet Ceará Móvel é o serviço de castração gratuita do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Animal (Sepa). A unidade itinerante estará no bairro Planalto Ayrton Senna, do dia 27 de maio ao dia 7 de junho.

Os horários de atendimento vão de terça a sábado, a partir das 8 horas, e o agendamento deverá ser feito on-line.

Endereço: EEM Liceu Estadual Prof. Domingos Brasileiro, R. Planaltina, s/n – Planalto Ayrton Senna, Fortaleza.

Centro Veterinário Unichristus

O Centro Veterinário Unichristus realiza atendimentos a preço popular, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas até 21 horas. Os agendamentos são feitos pelos telefones (85) 3306 8922 (ligação e WhatsApp) ou (85) 99185 1344 (apenas ligação).



É necessário que o tutor do animal leve documento com foto, como o RG. Para o pet é preciso levar apenas a carteira de vacinação.



Endereço: rua Tertuliano Potiguara, 155 - Aldeota, Fortaleza. Centro Universitário Unichristus.



Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará

O hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) realiza os seguintes serviços:

atendimento clínico veterinário;

aplicação de vacinas;

exames;

internações;

cirurgias;

unidade de tratamento intensivo (UTI);

orientação técnica nas práticas de criação;

identificação e controle de natalidade de animais abandonados.

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 12 horas e de 13h30min às 17 horas. As senhas são entregues a partir das 7 horas, para os atendimentos da manhã e da tarde.

As consultas são realizadas a partir de 25 reais e para quem é beneficiário de programas social do Governo Federal são gratuitas.

Os animais que pesam a partir de 10 quilogramas devem, obrigatoriamente, utilizar focinheira para serem atendidos.

Endereço: rua Betel, s/n - Itaperi