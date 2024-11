EUA: Esquilo criado ilegalmente como pet é eutanasiado e gera comoção na internet

Durante a apreensão no dia 30 de outubro, o esquilo mordeu um dos oficiais do DEC, o que l evou o departamento a eutanasiar os dois animais por suspeita de raiva . Não há informações se os animais apresentavam sintomas e o DEC não explicou porque foi necessário eutanasiá-los para fazer os testes sanitários.

Em Nova York, como também ocorre no Brasil, é proibido ter animais silvestres como pets sem as autorizações adequadas. "Quando pessoas sem conhecimento ou experiência tentam manejar ou criar vida selvagem, estes atos bem-intencionados de bondade tendem a ter o resultado oposto", indica o DEC em publicação no site oficial .

No Instagram, os fãs dos vídeos dos animais lamentam a morte e criticam a ação do DEC. Um abaixo-assinado foi criado no Change.org para pedir justiça ao esquilo Peanut e já conta com mais de 38 mil assinaturas.

De acordo com Mark Longo, a apreensão dos animais se deu de maneira violenta. Ao NBC News, o homem afirmou que Peanut era "mais do que um animal de estimação; era parte da nossa família".

Longo teria resgatado o animal após constatar que ele era um "órfão". No site oficial do DEC, o departamento esclarece que "todos os anos, muitas pessoas recolhem jovens animais selvagens na crença equivocada de que são órfãos ou negligenciados". "Eles os levam para um reabilitador de vida selvagem ou, pior, tentam criá-los. Em muitos casos, isto é desnecessário ou até prejudicial."