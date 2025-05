Ciclofaixa de lazer: confira rotas deste domingo, 25

No total, serão 26 km de trajeto. A ação terá o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estará em pontos estratégicos para oferecer suporte aos ciclista caso necessário.

A programação incluirá ainda atividades educativas para crianças no ponto de apoio do Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora. Comandada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a ação inicia a partir das 8 horas.

As crianças poderão participar do Jogo Gigante do Tabuleiro de Trânsito e do Mini circuito de bike infantil com as bicicletas do Mini Bicicletar. O intuito da ação é ensinar de forma interativa o respeito às regras de trânsito e a boa convivência entre pedestres, ciclistas e condutores.

Os demais pontos da ciclofaixa de lazer estão no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy; na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese; no Anfiteatro do Parque do Cocó, no bairro Cocó; e na Cidade da Criança, no Centro.

Veja as rotas

Rota Leste

Inicia na avenida Sebastião de Abreu e passa pelas vias avenida Padre Antônio Tomás, avenida Desembargador Moreira, avenida Beira-Mar e rua Carlos Vasconcelos. O percurso inclui ainda o ponto de apoio na Cidade da Criança, no Centro, e finaliza na rua Pinto Madeira.