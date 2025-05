Praia do Futuro está imprópria para banho; veja como estão os trechos de Fortaleza

De acordo com a Semace, as coletas são realizadas de forma regular nos locais com maior fluxo de banhistas. As análises laboratoriais buscam identificar a presença da bactéria Enterococcus, utilizada como indicador de contaminação orgânica.

No setor Leste, que abrange a Praia do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, dois trechos foram considerados próprios. Já no setor Oeste, que contempla praias como Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, apenas um ponto está classificado como próprio para banho.

A maioria dos pontos classificados como próprios está concentrada no setor Centro, que inclui as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, somando cinco áreas aptas.

Confira, a seguir, quais trechos do litoral de Fortaleza estão próprios ou impróprios para banho, de acordo com as regiões Leste, Centro e Oeste:

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro. Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho. Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica. Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.

Trechos impróprios para banho:

A impropriedade nas praias é identificada quando os níveis ultrapassam 400 Enterococcus/100 mL na amostra mais recente, ou quando há fatores de risco visíveis, como resíduos sólidos ou presença de animais.

Leste

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.

Praia do Titanzinho.

Centro

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Oeste

Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.

Praia da Formosa – Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

Praia da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

Praia do “L” – Na altura da rua Dr. Theberge.

Praia do Coqueirinho – Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).

Praia das Goiabeiras – Na altura da rua Coqueiro Verde.

Praia da Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.

Praia da Barra do Ceará – Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.