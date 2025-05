Audiência pública vai discutir notificações de acidente de trabalho com trabalhadores por app

A audiência objetiva garantir que, nos registros realizados pelos serviços de saúde, conste que a vítima é um trabalhador do setor de transporte por aplicativo

Uma audiência pública para discutir as notificações de acidentes envolvendo trabalhadores por aplicativo será realizada nesta quinta-feira, 22. A ação é realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE).

